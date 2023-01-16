 

Минобороны: Летно-тактические учения авиации РГВ начались в Белоруссии

16.01.2023, 9:20, Новости дня
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Совместные летно-тактические учения с подразделениями ВС Белоруссии и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ), начались в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики.

По сообщению пресс-службы, стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил РФ и Белоруссии, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск, российская сторона представлена подразделением ВКС, передает РИА «Новости».

В ходе учения планируется отработать совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, ведение воздушной разведки, высадка тактического воздушного десанта, авиационная поддержка группировок войск, доставка грузов и эвакуация раненых.

Ранее в минобороны Белоруссии сообщали, что авиаподразделения ВС Белоруссии и РФ проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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