 

В офисе Зеленского заявили, что глава Украины попросит у Канады тяжелые танки Leopard 2

16.01.2023, 9:20, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский после решения вопроса о реэкспорте машин с Германией попросит премьер-министра Канады Джастина Трюдо доставить на территорию страны танки Leopard 2, сообщил газете The Globe and Mail советник главы офиса президента в Киеве Михаил Подоляк.

По его словам, Зеленский будет ждать такого «дружественного шага» со стороны Канады, однако руководящую роль в этом процессе должна сыграть Германия, так как она является владельцем технологии, передает ТАСС со ссылкой на The Globe and Mail.

Также Подоляк отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц может вскоре выдать необходимое разрешение на поставку танков. При этом пока не уточняется, дала ли Оттава согласие на поставку техники.

Представитель Минобороны Канады Даниэль Минден подчеркнул, что глава Минобороны Анита Ананд поддерживает дружественный контакт с министром обороны Украины Алексеем Резинковым по вопросам оказания Киеву военной помощи.

По уточнению газеты, Канада в 2007 году приобрела у Германии 82 танка Leopard 2.

Также Польша хочет передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. При этом Берлин оставил за собой право требовать разрешения для использования вооружений немецкого производства.

В Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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