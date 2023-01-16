 

Это нельзя пропустить: 5 лучших фильмов последних лет

16.01.2023, 8:54, Разное
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В 2018 году американский режиссер Питер Фаррелли представил одну из лучших своих работ – фильм “Зеленая книга” (“Green Book”) //16+//. Картина, получившая три “Оскара”, рассказывает историю живущего в Америке итальянца-вышибалы, повстречавшего чернокожего пианиста в 1960-х. В то время в США, как известно, цвет кожи имел значение. Это тот фильм, который посмотреть стоит для того, чтобы иметь представление о двойных стандартах на Западе.

Годом позже корейский режиссер Пон Джун-хо потряс мир историей о семье бедняков, которые обманом получают работу в доме богатой семьи. Посмотрев фильм “Паразиты” (“Gisaengchung”) //18+//, вы наверняка поймете, почему он заслужил четыре статуэтки “Оскар” и Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Фильмы Кристофера Нолана ждут с нетерпением, потому что этот режиссер не разочаровывает. Он представляет публике нечто новое, ступает на ту территорию, на которую другие кинодеятели не решаются. В 2020 году миллионы людей увидели фильм “Довод” (“Tenet”) //16+// и узнали, что будет, если повернуть время вспять. У картины имеется “Оскар” за лучшие визуальные эффекты, так что вы точно не будете разочарованы.

В конце 2021 года продюсеры Marvel Studios довели фанатов до неописуемого восторга, показав в одном фильме всех актеров, которые за последние 20 лет сыграли Человека-Паука, – Тоби
Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. Объединение историй из разных фильмов стало возможным благодаря концепции мультивселенной в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

“Человек-паук: Нет пути домой” (“Spider-Man: No Way Home”) //12+// – это настоящий аттракцион для тех, кто любит фильмы про супергероев. Однако для просмотра данной ленты необходимо ознакомиться с двумя первыми картинами КВМ про Человека-Паука (“Возвращение домой” и “Вдали от дома”).

А если вы любите фильмы, которые, несмотря на абсурдность и низкопробный юмор, рассказывают довольно серьезную и ошеломляющую историю, вам точно понравится “Все везде и сразу” (“Everything Everywhere All at Once”) //18+// от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. В центре внимания – владелица прачечной, спасающая мультивселененную. Быстрее смотреть!


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