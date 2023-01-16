Как замотивировать ребенка на изучение английского языка?

Основные проблемы при изучении

Английский в дошкольном возрасте обычно не вызывает у детей отторжения: занятия проходят в игровой форме, весело, и особых умений не требуется. Когда приходит время школы, все усложняется не только обилием изучаемого материала, но и оценками. Среди основных проблем следующие:

• отрицательное отношение к учителю;

• непонимание, зачем изучать прямо сейчас;

• отрицательная мотивация (сравнение с другими, акцент на ошибках).

Все эти моменты можно исправить, выбрав хорошую языковую школу и прекратив давить на своего ребенка.

Как повысить мотивацию?

Устранение указанных выше проблем уже само по себе значительно повысит желание осваивать английский у ребенка. Но этот ход стоит сочетать с рядом других важных моментов:

1. Учитывать интересы. Младшие школьники могут с удовольствием смотреть с вами мультики в оригинале, а для старших мотивацией будет возможность общаться во время сетевых игр с участниками из других стран.

2. Существует множество интересных настольных игр, помогающих изучать язык, для самых маленьких. Можно провести весело время с ребенком в игре и с пользой.

3. Петь на английском и переводить. Любимые песни есть у детей каждого возраста, предложите их послушать в оригинале, а затем переложить на русский.

4. Акцент на успехах. Говорите ребенку не просто, что он «молодец», а подмечайте, что стало лучше получаться, и сообщайте об этом.

5. Хорошей мотивацией является возможность смотреть фильмы и сериалы в оригинале, не дожидаясь, пока выйдет перевод. Особенно, если есть подписка на иностранные сервисы, где далеко не всегда или не сразу делают перевод на русский. Желание как можно скорей посмотреть новый сезон любимого сериала – супер мотивация! Потом всегда можно повторно посмотреть на русском языке, проанализировать перевод, порассуждать, хорошо ли была донесена основная мысль того или иного диалога, как перевели шутку, учитывая менталитет России. Также можно смотреть ютуб-каналы, которые не переводятся на русский вовсе, даже если там есть субтитры.

6. Для детей, любящих читать, мотивацией станет читать литературу в оригинале. Книги раскрываются намного лучше, когда читаешь их на языке оригинала, а английский язык не менее богат и красив, чем русский. А если ребенок не очень любит читать, то ему могут понравиться комиксы.

7. Попробуйте найти опытного увлеченного преподавателя, онлайн или офлайн, который поможет влюбиться в иностранный и выучить его легко. Воодушевляющий преподаватель может с легкостью передать свой “огонь” ученику.

Грамотная мотивация – залог успеха, главное найти правильный подход!