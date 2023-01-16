 

Столтенберг – нормализация отношений с Россией невозможна и после окончания боевых действий в Украине

16.01.2023, 8:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Даже если орудия на Украине замолчат, отношения РФ и Запада прежними уже не станут, заявил в интервью Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, нормализация невозможна. Также глава альянса отметил, что сейчас в зоне боевых действий наступил решающий этап, и нужно снабдить Киев всем необходимым оружием для победы.


AP

В преддверии новых переговоров на американской военной базе Рамштайн в Германии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за поставку Украине дополнительного тяжёлого вооружения. «Недавние обещания по поставке тяжёлой военной техники важны — и я ожидаю, что уже в ближайшем будущем их станет больше», заявил он в интервью Handelsblatt.

В субботу Великобритания объявила о том, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. По мнению главы альянса, Германия также должна поспешить: «Мы находимся на решающем этапе боевых действий. Идут тяжёлые бои. Поэтому важно, чтобы мы снабдили Украину оружием, которое ей необходимо для победы и сохранения своей независимости». Он подчеркнул, что военная поддержка Киева — это «кратчайший путь к миру».

Столтенберг также отметил, что даже после того, как боевые действия закончатся, вернуться к прежним отношениям с Москвой уже не получится: «Как раньше не будет. Даже если орудия на Украине замолчат, не стоит ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются». По его словам, глава Кремля Владимир Путин совершил ошибку, напав на Украине: он переоценил силу своей армии.

«Мы видим их ошибки: слабую мораль, проблемы с руководством, плохое снаряжение, — заявил генсек, но в то же время предостерёг от недооценки российской армии. — То, чего РФ не хватает в плане морали и подготовки, русские пытаются компенсировать количеством. И они продемонстрировали, что готовы нести большие потери для достижения своих целей».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06.21 / Оборки, вышивка, рукав-фонарик: создаем летние аутфиты с романтичными блузками

23.12.22 / Ирина Безрукова: “Мне часто пишут о том, что я являюсь примером стойкости в жизненных обстоятельствах”

20.07.22 / Мнение: Россия — не страна третьего мира, «глава» вместо «президента» и новости информационной войны

30.08.22 / Жительница Запорожской области нашла на своём огороде редиску массой 10 кг

05.07.22 / Мнение: Польша вооружается, обесценивает злотый и требует компенсаций

25.03.22 / Рене Зеллвегер впервые рассказала о знакомстве с бойфрендом Антом Энстидом

28.01.22 / Мнение: Конвой свободы

01.09.22 / В России на границе с Эстонией поставят точную копию демонтированного в Нарве памятника

05.12.22 / В Москве в машине обнаружили труп 30-летней женщины

20.12.22 / Скандалы: Золотые стройки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика