Столтенберг – нормализация отношений с Россией невозможна и после окончания боевых действий в Украине

Даже если орудия на Украине замолчат, отношения РФ и Запада прежними уже не станут, заявил в интервью Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, нормализация невозможна. Также глава альянса отметил, что сейчас в зоне боевых действий наступил решающий этап, и нужно снабдить Киев всем необходимым оружием для победы.



AP

В преддверии новых переговоров на американской военной базе Рамштайн в Германии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за поставку Украине дополнительного тяжёлого вооружения. «Недавние обещания по поставке тяжёлой военной техники важны — и я ожидаю, что уже в ближайшем будущем их станет больше», заявил он в интервью Handelsblatt.

В субботу Великобритания объявила о том, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. По мнению главы альянса, Германия также должна поспешить: «Мы находимся на решающем этапе боевых действий. Идут тяжёлые бои. Поэтому важно, чтобы мы снабдили Украину оружием, которое ей необходимо для победы и сохранения своей независимости». Он подчеркнул, что военная поддержка Киева — это «кратчайший путь к миру».

Столтенберг также отметил, что даже после того, как боевые действия закончатся, вернуться к прежним отношениям с Москвой уже не получится: «Как раньше не будет. Даже если орудия на Украине замолчат, не стоит ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются». По его словам, глава Кремля Владимир Путин совершил ошибку, напав на Украине: он переоценил силу своей армии.

«Мы видим их ошибки: слабую мораль, проблемы с руководством, плохое снаряжение, — заявил генсек, но в то же время предостерёг от недооценки российской армии. — То, чего РФ не хватает в плане морали и подготовки, русские пытаются компенсировать количеством. И они продемонстрировали, что готовы нести большие потери для достижения своих целей».