Мировые цены начали снижаться в рамках коррекции
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Мировые цены на нефть в понедельник начали коррекционно снижаться после существенного роста на прошлой неделе.
Цена мартовских фьючерсов на маркиу Brent по состоянию на 7.30 опускается на 0,62%, достигая 84,75 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,86%, до 79,42 доллара, передает передает РИА «Новости».
На нефтяном рынке в данный момент идет коррекционное снижение цен после роста стоимости сырья за предыдущую неделю на 8%. Оптимизму способствовало повышение прогноза спроса на нефть со стороны Китая после смягчения в стране коронавирусных ограничений.
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