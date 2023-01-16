 

Мировые цены начали снижаться в рамках коррекции

16.01.2023, 7:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мировые цены на нефть в понедельник начали коррекционно снижаться после существенного роста на прошлой неделе.

Цена мартовских фьючерсов на маркиу Brent по состоянию на 7.30 опускается на 0,62%, достигая 84,75 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,86%, до 79,42 доллара, передает передает РИА «Новости».

На нефтяном рынке в данный момент идет коррекционное снижение цен после роста стоимости сырья за предыдущую неделю на 8%. Оптимизму способствовало повышение прогноза спроса на нефть со стороны Китая после смягчения в стране коронавирусных ограничений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / В МГД предложили ограничить передвижение на электросамокатах

07.01.21 / Балерину Нино Ананиашвили раскритиковали в Грузии за согласие работать в России

12.09.21 / Скончалась солистка дуэта “Баккара” Мария Мендиола

29.09.20 / “Лохматое золото”, Березовский, Абрамович, жены для олигархов. Интервью Гордона с Листерманом. Трансляция

27.11.21 / Взрывы произошли на оборонном заводе в Дзержинске

31.08.20 / Минздрав повторно зарегистрировал лекарственный препарат «Фризиум»

03.08.22 / Белоруссия исключила изменение безъядерного статуса

20.11.21 / Украина провела военные учения на границе с Белоруссией

23.02.21 / В заповеднике “Аскания-Нова” снова массово погибли птицы

06.08.20 / Хиросима отметила 75-летие атомной бомбардировки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика