Загадочные карлики майя, способные с легкостью переносить тяжелые камни и строить пирамиды

Среди руин древнего города Ушмаль, который относится к периоду майя и находится на северо-западе полуострова Юкатан в Мексике, есть впечатляющее строение именуемое Пирамидой Мага (Волшебника) или Пирамидой Карлика.

Пирамида высотой 38 метров имеет на вершине храм и формой скорее напоминает усеченный конус, чем стандартную пирамиду, что отличает ее от других пирамид майя.

Считается, что Пирамида Мага была построена поверх более старых строений и начало постройки относится к 6 веку нашей эры, а окончание к 10 веку нашей эры. Но среди местных жителей-потомков майя ходит легенда о том, что пирамида была построена всего за одну ночь карликом-волшебником, которому помогала его мать-ведьма.

“На этом месте давным-давно жила старая женщина, у которой не было детей. Однажды она нашла яйцо, очень особенное, поэтому накрыла его тканью и спрятала в углу своего дома. Она наблюдала за ним каждое утро, чтобы посмотреть, вылупилось ли что-то из яйца, и однажды обнаружила, что скорлупа треснула, а рядом с останками яйца лежит младенец.

Она была вне себя от радости и воспитывала ребенка с любовью и заботой. Ребенок быстро учился, и к одному году он уже мог говорить и ходить, но он при этом перестал расти. Но мать не обращала внимание на то, что он рос карликом, и верила, что однажды он станет великим королем.

Однажды она посчитала, что время пришло, и поручила карлику пойти и бросить вызов губернатору Ушмаля. У карлика были опасения, но он победил свои страхи и отправился на встречу с правящим человеком. “Я вызываю тебя на три испытания”, – сказал ему губернатор, приняв вызов. “Сначала построй длинную дорогу из камней, очень прямую и очень белую”.

Карлик побежал домой, взывая к матери о помощи, и она дала ему следующий совет: “Возвращайся и попроси губернатора положить первый камень и посмотреть, что произойдет дальше”. Он так и сделал. Губернатор с большим усилием положил первый тяжелый камень, а когда карлик последовал его примеру, то он стал легко и быстро укладываать камни.

Так с помощью магической силы старой женщины карлик легко построил длинную и прямую дорогу между Ушмалем и соседним городом Каба.

Губернатор, взбешенный проигрышем в первом испытании, тут же устроил ему второе испытание. “Сегодня ночью ты должен построить дом выше, чем любой другой в стране, и если дом не будет закончен к восходу солнца, ты умрешь”, – сказал губернатор. Карлик в слезах прибежал домой, но мать утешила его и уложила спать.

Когда карлик проснулся на следующий день, то он лежал на вершине самой высокой пирамиды в стране. Губернатор, увидев красивую и высокую пирамиду, разгневался еще больше и потребовал встречи с карликом, чтобы бросить ему вызов в третий раз.

“Пойди, возьми три твердых кокосовых ореха и немедленно возвращайся. Мы будем бить друг друга по голове, пока один из нас не выйдет победителем”, – приказал он ему.

Карлик еще раз побежал за советом к матери и его мать особым образом натерла ему макушку кукурузной лепешкой. Когда карлик вернулся к губернатору с твердыми орехами, то губернатор разбил их о голову карлика, но не причинил никакого вреда. А потом карлик на глазах всех поданных ударил губернатора три раза по голове орехом и убил его.

После этого все объявили карлика победителем и он стал новым правителем страны. Несколько лет спустя его мать-ведьма умерла, но местные жители верят, что она до сих пор сидит где-то глубоко под пирамидой, в туннеле, который ведет в соседний город”.

Это довольно любопытная легенда, и хотя она напоминает типичную волшебную сказку про три потенциально невыполнимых задания и хитреца, который выполняет их с помощью необыкновенного животного или человека, в первую очередь исследователи обращают в ней внимание на личность карлика и то, что он был связан с волшебством.

Дело в том, что это далеко не единственная байка майя о карликах-магах. Более того, есть легенда майя о целом народе маленьких человечков под названием “зайамуинкоб” (zayamuincob). Рассказывалось, что эти карлики были очень древними обитателями Земли и что именно они построили великие древние города майя, используя свои сверхъестественные силы.

“Во времена Первого творения Зайямуинкоб построили ныне разрушенные археологические памятники и великие каменные дороги, когда мир был еще во тьме, до того, как было создано Солнце. Они были карликами, но могли нести на своих спинах большие грузы. На юкатекском языке их также называли п’уз, что значит “горбатые” или “согнутые”, но на других языках майя, таких как цоциль, это слово означает просто “карлик”.

Они обладали магической силой и им нужно было только свистнуть, чтобы собрать камни в правильном положении в зданиях или заставить дрова сами собой доставляться из куста в очаг.

Когда люди стали злыми и было объявлено, что будет потоп, маленькие карлики построили большие каменные резервуары – подземные хранилища, в качестве спасения для людей, но люди не умели плавать и многие утонули. А когда появилось Солнце, то карлики превратились в камень. Их изображения можно увидеть сегодня во многих руинах майя”, – писал Эрик Дж. Томпсон – возможно, самый известный мезоамериканский археолог, в своей книге “История и религия майя” (1970).

Итак, майя верили, что народ карликов мог не только вручную переносить большие грузы, но и издавать особый свист, при котором камни переносились по воздуху, чтобы строить древние города майя.

Любопытно, что что-то похожее можно найти и в других культурах, причем очень далеких от майя. Так, жители района, где находится Баальбек – величественная постройка с очень большими камнями в основании, в Ливане, верили, что огромные камни были принесены и собраны здесь джиннами – магическими существами, промежуточными между ангелами и демонами.

А Франсуа Ленорман писал в “Халдейской магии”, что жрецы древнего Вавилона могли поднимать тяжелые блоки в воздух с помощью звука.

Некоторые арабские источники также утверждали, что огромные камни, использованные для строительства египетских пирамид, сначала оборачивали в папирус, а затем жрец ударял по ним жезлом, после чего они становились практически невесомыми и легко перемещались по воздуху.

Можно возразить, что эти истории, возможно, были придуманы людьми позже, в попытках объяснить, как столь гигантские каменные блоки перемещались и устанавливались вместе с поразительной точностью. Однако правда в том, что мы сами до сих пор не знаем, как и почему древние работали с реально огромными камнями, хотя логически было бы куда легче возводить стены из маленьких камней размером с кирпич.

Действительно ли они прибегали к помощи сверхъестественных существ, таких как карлики и джинны? Имели ли они доступ к технологии акустической левитации, о которой мы забыли в ходе нисходящего цикла веков?

Или может быть они использовали какое-то смягчающее камень химическое вещество, чтобы соединить каменные блоки вместе? Если да, то как они приобрели эти технологии? Так много вопросов, слишком мало ответов.

К слову, изображения карликов очень часто встречаются в руинах майя и особенно часто в сценах с правителями. Вероятно, что карлики играли свою особую роль при дворе, может быть как раз потому, что правители верили в их магическую силу.