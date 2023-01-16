Жители двух городов Мексики утверждают, что их защищают инопланетяне, живущие под водой

В Мексике есть два расположенных рядом прибрежных городка Мадеро и Тампико, где почти все население верит в то, что некие потусторонние существа живут под водой и последние полвека активно перенаправляют тропические штормы подальше от этого района, защищая их.

Самым последним доказательством этой защиты считается случай из октября 2022 года, когда тропический шторм “Карл” вдруг резко изменил курс, первоначально двигаясь в сторону Мадеро и Тампико.

Когда ураган еще не отвернул и все еще шел в сторону этих городов, многие местные жители были необычайно спокойны и даже не думали эвакуироваться. Те, кто были помоложе, все-таки боялись, но старшее поколение вело себя хладнокровно.

Так 71-летняя Беатрис Гарсия заявила, что она не была обеспокоена ни в малейшей степени.

“Я сразу сказала:”Они собираются защитить нас”. И это то, во что я верила и продолжаю верить: Они существуют и у них есть база”.

База, о которой она говорит, предположительно находится под водой в нескольких милях от побережья пляжа Мирамар в районе Амупак.

Вся эта история началась в 1967 году, когда тысячи местных жителей стали свидетелями девяти НЛО в небе. НЛО плавно опускались вниз и уходили под воду в районе у побережья пляжа Мирамар. Эти наблюдения были в том числе подтверждены местной диспетчерской вышкой аэропорта Тампико.

Поскольку очевидцев было очень много, истории об этом распространилась по всей округе со скоростью эпидемии гриппа и вскоре все верили в то, что сюда прилетели инопланетяне.

А потом оказалось, что Мадеро и Тампико больше не становятся жертвами разрушений от ураганов, что до 1967 года происходило тут довольно часто. Самыми сильными в плане разрушений для них были 1955 и 1966 годы.

За 55 лет, прошедших с тех пор, как инопланетяне впервые приземлились в ту роковую августовскую ночь, в этом районе больше не было никаких ураганов. Они либо сильно ослабевали, доходя до этого района, либо внезапно сворачивали и уходили в другие регионы, как случилось в октябре 2022.

Сегодня в этих городах в честь пришельцев-защитников регулярно проходит фестиваль НЛО под названием El Día OVNI, организованный группой активистов и поклонников инопланетян.

Один из местных контактеров по имени Хуан Карлос Рамон Лопес рассказывает, что в 2013 году он с помощью “астральной проекции” посетил подводную базу пришельцев а Амупаке. Он описывал ее как построенную из металлов и кристаллов и населенную существами высотой 3 метра, которые “излучают энергию повсюду”.

“Информация, которую я получил в этом месте, заключается в том, что они следят за этим местом нашей планеты. И что касается меня, в частности, я могу сделать вывод, что они психологи, ученые, которые связаны в этой реальности, но они живут в пространстве без времени”.

Лопес описывает существ как эволюционировавших с точки зрения как сознания, так и интеллекта, предполагая их способность общаться или связываться с людьми в нефизическом мире.

Что касается научных объяснений того, почему в этом районе больше нет ураганов, то ученые похоже и сами этого не понимают. Была лишь одна слабая теория, высказанная начальником местной метеорологической станции Хавьером Франсиско Альваресом:

“Траектории этих гидрометеорологических явлений неустойчивы, то есть они не всегда попадают в одну и ту же часть или в одно и то же место, или проникают одним и тем же путем, касаются земли в одном и том же месте. Также вода вблизи этого района на один или два градуса холоднее, чем в Мексиканском заливе. Из-за более прохладной воды ей удается вытягивать массу воздуха и, следовательно, это вызывает отторжение ураганов. Воздушная масса, которая проникает через залив, в итоге направляется к побережью Соединенных Штатов и к перешейку Теуантепек”.

С 1967 года Мадеро и Тампико несколько раз оказывались под прицелом сильного урагана. Но каждый из них уходил в сторону без каких-либо научных объяснений, кроме более холодной воды.

В 1988 году ураган “Гилберт” причинил ущерб в миллиарды долларов США, Карибскому бассейну и Южной Мексике, и это случилось после того, как он сначала шел в сторону Мадеро и Тампико, а потом вдруг неожиданно сменил направление.

Это повторилось и в 2005 году, когда ураган “Катрина” направлялся к этим двум небольшим прибрежным городам, прежде чем совершенно “нелогически” повернуть и направиться прямо к Новому Орлеану, где в итоге погибло более 1800 человек.

Идея о том, что подводные пришельцы меняют направление погодных явлений по причинам, которые могут иметь или не иметь отношения к людям, живущим поблизости, – это тяжелая пилюля, которую трудно проглотить. Но когда целому населению более пяти десятилетий сопутствовала удача, наверное, трудно не чувствовать себя счастливым.