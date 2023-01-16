 

Привычки здоровых людей: как сберечь планету для потомков

16.01.2023, 7:30, Разное
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Мусорный кризис давно стоит на повестке дня, однако меры по
его ликвидации ничтожно малы. Главные шаги к решению проблемы: осознанное
потребление ресурсов и грамотное обращение с отходами. В противном случае потомки
получат в наследство загубленную планету с расшатанной экосистемой.

Увы, пока масштаб бедствия в полной мере оценили не все. Однако
есть здоровые в восприятии экологии люди, которые хотят сберечь планету от
мусора и доказывают это. У них сформировались полезные привычки, которые важно
и нужно прививать повсеместно.

Привычка №1: ходить в кафе со своей кружкой

Не брать в общепите одноразовые стаканы — благое дело,
особенно, на постоянной основе. Казалось бы, кардинально это ситуацию не
исправит, но считайте сами: на Земле живут около 8 млрд людей, и если хотя бы четверть
откажется от пластиковых сосудов…

Привычка №2: отдавать другим ненужные вещи

Старая вещица, которая давно мозолит глаза, может пригодиться
кому-то другому. А если вы поделитесь ей безвозмездно, получите плюсик к карме.
То же самое касается одежды не по размеру.

Привычка №3: использовать в магазине сумку-шопер

Ходить за продуктами с авоськой или тканевым мешком — это экономично
в плане денег и, конечно же, экологично. Долой мусор! Сумка-шопер служит долго,
она прочнее одноразовых пакетов, которые продаются на кассе.

Привычка №4: чинить поломанное и зашивать дырявое

Человек 21 века избалован обилием доступных новеньких
товаров: скупает все подряд без особой нужды. В советское время было иначе —
вещи берегли как зеницу ока, да еще и передавали из поколения в поколение. Пора
брать пример с бабушек и дедушек! Не спешите выбрасывать в мусор то, что еще
можно реанимировать.

Привычка №5: разделять отходы

В ряде европейских стран граждан обязывают сортировать
отходы в помойном ведре, правила действуют на законодательном уровне. В России же
эта тенденция развивается слабо — контейнеры для раздельного сбора встретить можно
далеко не везде. Все же старайтесь сортировать мусор дома, это дело привычки. Найдите
на карте сайта Recyclemap удобный пункт приема вторсырья, пользуйтесь его функционалом, и тогда планета
скажет вам спасибо.


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