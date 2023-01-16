 

Центральное телевидение Китая: Взрыв на химическом заводе в провинции Ляонин привел к гибели двух человек

16.01.2023, 6:35, Новости дня
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Взрыв на химическом заводе в провинции Ляонин на северо-востоке КНР привел к гибели как минимум двух человек, 34 пострадали, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Взрыв также вызвал пожар, который уже удалось локализовать. Как уточняется, ЧП произошло во время ремонта установки алкилирования. Детали происшествия выясняются, ведется следствие, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре 2020 года взрыв произошел на химзаводе в городе Ланьчжоу – административном центре провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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