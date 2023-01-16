 

Как появилась традиция купания в проруби на Крещение Господне

16.01.2023, 6:07, Разное
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Многие православные россияне считают важным в праздник Крещения Господня окунуться в проруби. Свое рвение некоторые верующие объясняют неким правилом, которое необходимо соблюсти в столь важный день, или обязательным обрядом. Однако купания, которые называют крещенскими, на самом деле имеют мало общего с церковью.

Настоятель Знаменского храма деревни Марьино, отец Иоанн Островский рассказал, что такого правила, как окунание в прорубь, на Крещение Господне нет. Мол, традиция появилась из-за того, что раньше не было водопроводов. Люди черпали воду из озер и других источников, которые в праздник освещались, и заодно окунались на месте, напомнил Островский в беседе с корреспондентом интернет-издания “Подмосковье сегодня”.

Как только появились водопроводы, воду стали освещать прямо в храмах, однако традиция окунаться в прорубь осталась. Священнослужитель добавил: если у человека есть желание, он может окунаться в воду хоть каждый день. Не обязательно для этого ждать особого дня.

В Крещение Господне существует немало запретов, о которых нельзя забывать. Например, не стоит окунаться в прорубь без исповеди и причастия, а также готовить для праздничного стола меньше девяти блюд. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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