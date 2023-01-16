Politico – на фоне напряжённости в отношениях с Россией Европа делает ставку на шведский космический центр

В Швеции высшее политическое руководство Европы во главе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен открыло космодром в космическом центре Esrange в Кируне, пишет Politico. По данным издания, центр в Кируне имеет стратегическую важность для ЕС, так как позволит запускать спутники, а также из-за геополитической напряжённости в отношениях с Россией.



АР

Далеко за полярным кругом правительство Швеции пытается сделать то, что не удалось Великобритании, — начать успешно запускать спутники в космос, пишет Politico.

В пятницу высшее политическое руководство Европы официально открыло новый космодром в космическом центре Esrange в Кируне, на крайнем севере Швеции, пообещав использовать его в качестве платформы для доставки спутников на орбиту, чтобы в перспективе обеспечить всё — от мониторинга климатических изменений до услуг связи.

«Космопорт Esrange, как первая орбитальная стартовая площадка на нашей материковой части, предлагает независимые европейские ворота в космос. Будущее ЕС как космической державы также будет написано в Швеции», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии открытия объекта, который был основан в разгар холодной войны и приобрёл новое геополитическое значение в условиях продолжающегося соперничества с Китаем и Россией.

До сих пор единственной точкой доступа Европы на орбиту был космодром Куру во Французской Гвиане, который находится в ведении Европейского космического агентства. Именно с французской территории Европа запустила на орбиту спутники систем Galileo и Copernicus.

Космический центр Esrange был открыт в 1960-х годах как исследовательский центр и пункт ретрансляции данных, а вскоре здесь появится база для запуска спутников, хотя, вероятно, только тех, которые весят менее 1тыс. кг. «Этот космодром в будущем планирует стать площадкой для микрозапусков», — отметил в интервью Politico глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.

Как отмечает издание, в настоящее время лишь несколько стран имеют возможность запускать спутники, в том числе Китай и США, а также Франция и Казахстан, где находится космодром Байконур.

При этом Швеция — не единственная европейская страна, мечтающая о собственном доступе в космос. На этой неделе попытки запустить первую ракету с космодрома в Корнуолле, на юго-западе Англии, в этом месяце закончились неудачей. Компании Virgin Orbit удалось успешно запустить спутники на ракете, прикреплённой к модернизированному самолёту 747, но в конце произошел сбой.

Космодром в аэропорту Корнуолла — один из нескольких проектов, разрабатываемых для обеспечения доступа на орбиту из континентальной Европы, наряду с платформой у побережья Германии в Северном море и платформой на Азорских островах в Португалии. «Европа работает над полудюжиной космопортов, это интересно с точки зрения конкуренции, и это то, что нужно Европе», — добавил Ашбахер.

По данным Шведской космической корпорации, первый запуск спутника из Кируны «ожидается к 2023-24 году». Однако, по словам Ашбахере, чтобы превратить Esrange в действующий космодром, любую ракету сначала нужно запустить из другого места, чтобы доказать соседним странам, что она безопасна и работает.

«Шведская космическая корпорация ведёт переговоры с несколькими потенциальными партнёрами по ракетам для будущих орбитальных запусков с космодрома Esrange», — сказано в сообщении национального космического агентства.

Как пишет Politico, космический центр в Кируне имеет стратегическую важность для ЕС не только потому, что спутники выполняют такие важные функции, как мониторинг океанов и обеспечение широкополосной связи, но и из-за геополитической напряжённости в отношениях с Россией.

В марте Еврокомиссия планирует опубликовать план того, как спутники помогут блоку в вопросах безопасности, который, вероятно, будет включать и центр в Кируне. «Цель состоит в том, чтобы повысить устойчивость европейской космической инфраструктуры и укрепить наши общие возможности», — сказала фон дер Ляйен.