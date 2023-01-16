 

Bloomberg: Предприниматели из РФ и КНР не приедут на экономический форум в Давосе

16.01.2023, 5:10, Новости дня
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Представители бизнеса из РФ и Китая не будут участвовать в работе открывающегося в понедельник Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, информирует Bloomberg.

Как сообщается, в этом году список гостей-миллиардеров решительно отличается от перечней прошлых лет, тем самым отражая произошедшее в результате глобальных сдвигов смещение центров силы. Как ожидается, в Давос прибудут 116 обладателей миллиардных состояний, что на 40% больше, чем десять лет назад, передает ТАСС.

Индия будет представлена 13 миллиардерами, включая угольного магната Гаутама Адани, чье состояние в прошлом году выросло на 44 млрд долларов, США – 33 делегатами. Форум также посетят 18 миллиардеров из европейских стран.

Напомним, в прошлом году делегация Китая на Всемирном экономическом форуме не стала аплодировать после выступления президента Украины Зеленского и покинула зал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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