Самолеты ВВС Японии и Индии приступили к первым совместным учениям

Самолеты ВВС Индии приступили к совместным с Японией учениям на военно-воздушной базе Хякури близ Токио, сообщило японское оборонное ведомство.

Учения, которые стали первыми в своем роде, проходят близ Токио на военно-воздушной базе Хякури. Ожидается, что от воздушных Сил самообороны Японии в них примут участие истребители F-2 и F-15, а от индийской стороны, в частности, истребители Су-30МКИ и воздушный заправщик Ил-78. Изначально планировалось, что эти совместные маневры пройдут в начале 2020 года, однако они были отложены из-за начала пандемии коронавируса. Учения продлятся до 26 января, передает ТАСС.

В начале января в российском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва рассматривает отказ Токио от мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации как серьезный вызов для безопасности РФ и готова принять ответные меры.

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