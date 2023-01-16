 

Замглавы МИД РФ Иванов: Ряд стран ЕС выдвигает невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов

16.01.2023, 5:10, Новости дня
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Государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Дипломат сообщил в интервью ТАСС, что на Западе ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи шенгенских виз. Он уточнил, что на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

Он также отметил, что некоторые страны ЕС, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия: требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Дипломат констатировал, что оформление россиянам многократных виз сведено к минимуму.

Напомним, в начале сентября 2022 года Еврокомиссия и Совет ЕС утвердили решение о полной остановке действия соглашения с Россией об упрощении визового режима. В конце сентября МИД указал послу ЕС на дискриминационный характер визовой политики Брюсселя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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