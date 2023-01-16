 

Кинувшей мужа-старика Славе придется несладко: Своими усилиями

16.01.2023, 4:40, Разное
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В конце прошлого года певица Слава призналась, что ее гражданскому браку с 70-летним Анатолием Данилицкий пришел конец. Артистка, кинувшая своего мужа-старика, не стала называть причину расставания, а объявила о своем новом статусе. Теперь певица находится в поиске нового мужчины – сексуального, красивого, богатого, ответственного, заботливого, честного, порядочного, вкусно пахнущего. Такие критерии звезда назвала сама.

Однако в ближайшем будущем Слава вовсе не будет концентрироваться на романах. Как рассказала нумеролог Ольга Фисенко, в ближайшие два года в приоритете у певицы будет карьера, имидж и достижения. По словам собеседницы “Дни.ру”, у артистки появятся новые возможности для реализации.

“Фокус в натальной карте с отношений будет снят. Возможно, это приведет к отношениям, которые не будут иметь каких-то ярких потрясений и изменений. Они могут больше напоминать качели. В прошлом многие результаты приходили от партнера, в ближайшие годы многое будет получатся своими усилиями”, – сказала эксперт, дав понять, что артистке придется несладко.

Фисенко добавила: певица Слава – яркая личность, которая на протяжении всей жизни привлекает к себе внимание. “Это тот человек, который не захочет быть на вторых ролях. Ее женственность, энергетика, харизма и красота будет помогать росту дохода”, – отметила нумеролог.


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