 

Мнение: Что такое посткультура

16.01.2023, 4:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не могу в очередной раз не восхититься блогером Алексом Розовым – как же хорошо он излагает! Алмазная точность формулировок:

“Посткультура — это образование без воспитания, общество без авторитетов, открытость без централизации, кооперация без иерархии, религия без вероучения, право без государства, искусство без идеалов, наука без титулов, изобилие без индустрии”.

Он тонкий мыслитель и реальный мастер афоризма.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.21 / Ольга Бузова поделилась пикантными кадрами в белье от Анастасии Решетовой

21.11.22 / Консерватизм – в отставку: как оживить образ яркими акцентами и в соответствии с трендами женщине за 60

20.07.20 / Голодные игры: Том Круз летает на обед на частном вертолете

05.11.22 / Джонни Депп расстался с замужней девушкой-адвокатом после нескольких месяцев романа

15.10.21 / Ребенок, воспитанный с шимпанзе, начал вести себя как обезьяна

11.09.22 / Мнение: Вредны ли игры и гаджеты, США ограничили поставку чипов и Сборка в Перми

23.05.22 / Мнение: Неприятная правда о сталинских артелях

26.12.21 / Мнение: Молотком по яйцам…

25.11.20 / Скандалы: Фальшивомонетчики заигрались в приставки

10.06.22 / Oukitel WP19 с АКБ на 21000 мАч оценен в 18 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика