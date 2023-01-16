Мнение: Что такое посткультура

Не могу в очередной раз не восхититься блогером Алексом Розовым – как же хорошо он излагает! Алмазная точность формулировок:

“Посткультура — это образование без воспитания, общество без авторитетов, открытость без централизации, кооперация без иерархии, религия без вероучения, право без государства, искусство без идеалов, наука без титулов, изобилие без индустрии”.

Он тонкий мыслитель и реальный мастер афоризма.