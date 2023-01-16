Мнение: Экономика

По оценке академика Аганбегяна, совокупный ущерб для России от СВО, включая смертность и ранения, составляет около 1 млрд долларов в день.

Логика подсказывает, что любое военное упражнение для государства вполне вписывается в экономические понятия прибыли и убытков. Просто они не всегда очевидны, а иногда вообще лежат вне итогов непосредственных боевых действий. Скажем, США в начале века вошли в Ирак и Афганистан, суммарно затратив на эти две войны порядка 2 трлн долларов. Может быть, даже трех. Зато под вывеской борьбы с международным терроризмом США смогли «напечатать» примерно 15 трлн долларов, впрыснув их в свою экономику, а затем «размазав» этот колоссальный объем по всему миру, фактически сбросив свою инфляцию на окружающее пространство. То есть, получили прибыль в размере сильно больше 10 трлн долларов, попутно решив и геополитические задачи. Скажем, Иран теперь настолько «завис» во внешней агрессии КСИР, которая была вынужденным ответом на созданный у границ Ирана хаос, что теперь Иран на долгие десятилетия будет разгребать наследие генерала Сулеймани. И это только один пример, а есть еще и Китай, который тоже получил в Афганистане свою собственную головную боль после ухода американской армии. Да и Россия в самом своем уязвимом «южном подбрюшье» теперь не знает, что делать, особенно в условиях катастрофы на Украине. В общем, и экономика, и политика у Штатов вполне удались.

На чем Путин будет отрабатывать затраты в сотни миллиардов долларов прямых расходов и еще очень большой вопрос по итогам мероприятия – как бы не пришлось платить за восстановление порушенного. Кстати, частично это уже произошло через заморозку российских активов, и история явно будет иметь продолжение.

Думаю, что прибыли с этого мероприятия не будет вообще, а вот затраты – вот они. Впрочем, единственный успешный вид бизнеса, освоенный нашим ворьём – это прибыль на убытках. Другого они не знают, не понимают и не умеют. Это когда ты разворовываешь и разрушаешь на миллион, а в карман кладешь пару тысяч. Строго говоря, ты как раз в прибыли, а все остальное тебя мало беспокоит.

Примерно в такой экономической парадигме и идёт вся политика нынешнего режима и его выгодополучателей. Почему СВО должно быть чем-то иным, неясно.

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