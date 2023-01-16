 

Менеджер: Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси

16.01.2023, 3:46, Новости дня
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Советского и грузинского актера и исполнителя песен Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщил менеджер артиста Рати Абзианидзе.

Менеджер артиста сообщил, что в соответствии с решением семьи и самого Кикабидзе, он будет похоронен на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью. Абзианидзе также сообщил, что, панихида по актеру пройдет в церкви, после чего гроб доставят в тбилисскую филармонию, а позже состоится погребение, передает ТАСС.

Несколько часов назад тело Кикабидзе из тбилисской больницы «Нью госпиталс», где он скончался, доставили в дом актера в центре Тбилиси. К дому приходят близкие друзья актера.

Накануне умер советский и грузинский актер, эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе, известный по ролям в фильмах «Мимино», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить» и других кинолентах. С 1967 года был солистом ансамбля «Орера», позже давал сольные концерты. С 2020 года Кикабидзе был депутатом парламента Грузии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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