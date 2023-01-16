Официальный представитель МИД Захарова предложила президенту Украины Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против телеведущей Ангелины Вовк и предложила также запретить персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши».

Захарова отметила в своем Telegram-канале, что все ждет, когда Зеленский введет санкции против Хрюши со Степашкой. Дипломат сыронизировала, что если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши»и подавно должны быть запрещены. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что, возможно, президент Украины «своих» не трогает, и марионеток пронесет.

Накануне Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей культуры.

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