 

Официальный представитель МИД Захарова предложила президенту Украины Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки

16.01.2023, 3:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против телеведущей Ангелины Вовк и предложила также запретить персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши».

Захарова отметила в своем Telegram-канале, что все ждет, когда Зеленский введет санкции против Хрюши со Степашкой. Дипломат сыронизировала, что если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши»и подавно должны быть запрещены. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что, возможно, президент Украины «своих» не трогает, и марионеток пронесет.

Накануне Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей культуры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.21 / Украинские морпехи отработали захват морского побережья под прикрытием авиации. Видео

25.09.21 / В ОРДЛО проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста – Госпогранслужба

29.09.21 / Вести – украинские города не попали в топ-100 лучших мест для жизни

15.03.21 / В РФ исследуют состояние памятника архитектуры, построенного на вечной мерзлоте

22.10.22 / Спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на информацию голландских СМИ о поимке «очередных шпионов»

09.10.20 / MSNBC – заразный Трамп нарушает санитарные правила, работая с людьми

02.07.21 / Президентский фонд культурных инициатив получил более 4 тыс. заявок на гранты

13.02.21 / Дегтярев поставил на личный контроль сроки сдачи спорткомплекса в Комсомольске-на-Амуре

19.05.21 / Профильный комитет Рады поддержал назначение главы “Укравтодора” на пост министра инфраструктуры

30.06.20 / Рубль подешевел к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика