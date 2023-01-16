Близкий к Минобороны источник: Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»

Первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» изготовлен, сообщил близкий к военному ведомству источник.

По словам источника, первый боекомплект «Посейдонов» успешно изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка «Белгород». Кроме того, по имеющимся у источника данным, успешно завершены раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, передает ТАСС.

В прошлый вторник стало известно, что АПЛ «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».

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