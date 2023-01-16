 

Мнение: План и Путин

16.01.2023, 3:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что специальная военная операция на Украине идет согласно планам.

Дословно: «Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба».

Если все идет по плану, неужели еще в феврале прошлого года были запланированы референдумы на Донбассе? А потом, опять же по плану, произошло плановое отступление из Херсона? Неужели и частичная мобилизация, объявленная в сентябре прошлого года,  была предусмотрена планом еще в феврале?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11.21 / Как жить-то теперь?! – Личное мнение

28.08.20 / Мнение: Украинские радикалы пожирают друг друга

16.09.22 / «Объединились, чтобы ослабить Америку» — экс-сотрудница американской разведки об опасности союза России и Китая для США

13.12.20 / Явление Девы Марии в Междугорье

27.03.22 / Пит Дэвидсон сделал неожиданную татуировку в честь Ким Кардашьян

05.05.22 / Инфляция на продукты во Франции идёт в ритме крещендо

28.12.22 / Итоговый выпуск «Новой»

14.12.21 / Женщинам запретят занимать должность командира батальона в армии

29.01.22 / Мнение: Стоимость жизни в Европе, как семьи в России покупают квартиры и довольные зарплатами россияне

24.09.22 / “Строит из себя жертву”: как Жерар Пике отреагировал на последние комментарии Шакиры об их расставании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика