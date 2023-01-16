Мнение: План и Путин

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что специальная военная операция на Украине идет согласно планам.

Дословно: «Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба».

Если все идет по плану, неужели еще в феврале прошлого года были запланированы референдумы на Донбассе? А потом, опять же по плану, произошло плановое отступление из Херсона? Неужели и частичная мобилизация, объявленная в сентябре прошлого года, была предусмотрена планом еще в феврале?

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