 

Мнение: О большом расколе в российских элитах… Предвестник скорого распада?

16.01.2023, 3:00, Разное
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Не возьму на себя смелость предположить, что так и было задумано. Однако и опровергнуть не рискну — ведь «всё идёт по плану» © и уже «есть положительная динамика» ©. Но факт остаётся фактом.

Спецоперация, начатая 24 февраля 2022 года, украинское общество консолидировала, а российское — расколола.

На две неравные части, но крайне полярные.

Большой опрос, где респондентам предлагалось указать уровень своего оптимизма в отношении происходящих в России (и вокруг России) событий по пятибалльной школьной шкале (5 – все отлично, 1 – все ужасно), проводился одновременно в двух популярных и массовых ТГ-каналах: МИГ (аудитория, в основном, поддерживает СВО) и Алексея Венедиктова (признан иноагентом, аудитория, в основном выступает против СВО).

Опрос проходил на фоне обсуждения инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина о конфискации имущества «негодяев», взятия Соледара и продвижения в Артёмовске, а также назначения главы ГШ МО РФ Валерия Герасимова командующим группировкой сил в зоне спецоперации. Выводы:
🔹 Средняя оценка уровня оптимизма в канале МИГ – 3,14 (рост к декабрю на 0,1 пункта), в канале Венедиктова – 1,5 (снижение на 0,02 пункта).
🔹 В поддерживающем СВО канале МИГ самая распространенная оценка – «3» (49%), в не поддерживающем СВО канале Венедиктова – «1» (65%).
🔹 Доля оптимистов (оценки «4» и «5») в канале МИГ – 33%, в канале Венедиктова – 3%. Доля пессимистов (оценки «1» и «2») в канале МИГ – 18%, в канале Венедиктова – 90%.

Словно — две разных России живут или, точнее, сосуществуют вместе.

Но тут надо понимать, что всё же аудитория обоих каналов — совсем не «глубинный народ», а нынешняя элита. Не обязательно властная, скорее — социально активная и довольно неплохо обеспеченная. Интеллигенция. Образованный класс. То есть, как раз именно те, кто по хрестоматийным правилам социологии, ведёт за собой.

И вот там — глубокий раскол. Похлеще, чем у никонианцев и старообрядцев почти 400 лет назад. И покруче, нежели был в СССР в конце 1980-х. Риск повторения есть, короче говоря.

А вы как считаете, к чему приведёт нынешний разлом в головах?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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