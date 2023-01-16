 

Мнение: Зарплата худрука

16.01.2023, 3:00, Разное
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Как в песне Высоцкого – “Но тут малец с поправкой влез” – в обсуждение поступка Хабенского, который уволил Назарова, вмешался известный в прошлом журналист Евгений Додолев. Он попросил всех учесть, что зарплата худрука МХТ имени Чехова – 75 млн. руб. в год. Что, как ему кажется, полностью снимает все вопросы.

Ну да, пожалуй. Я тут вспоминаю великого американского психолога У.Келли с его теорией “уровня сравнения”. В применении к Хабенскому она означает, что Хабенскому (да и любому из нас) достаточно пожить с такой зарплатой хотя бы полгода, чтобы осознать – 6 млн. в месяц не такая уж большая сумма, а надо бы, конечно, хотя бы 10.

Назаров был обречен.

В девственно чистых и ничем незамутненных мозгах постсоветских обывателей все эти известия о каких-то оглушительных цифрах зарплат руководителей “бюджетных учреждений” неизменно вызывают какой-то ступор. Некоторые по привычке начинают клеймить такие явления “позорными пятнами капитализма” – но это звучит явно неубедительно, ведь учреждения именно БЮДЖЕТНЫЕ, невероятные деньги платит государство, а не презренные капиталисты.

Этот “перекос” начался только при Путине, и носит всеобъемлющий характер, затрагивая все (!) бюджетные учреждения в стране — и школы, и больницы, и поликлиники, а также театры, университеты, техникумы, армию (!!) etc. Везде зарплатную сетку формирует… администрация самого же учреждения из спускаемого ей бюджета – и это базовый принцип путинского государства, гарантирующий его удивительную непотопляемость. И он работает, обеспечивая невероятный уровень лояльности и одновременно сервильности всего путинского “начальства” из числа “бюджетников” — при том, что “на бюджете” уже более половины всех работающих жителей РФ. Суть в том, что позиция в “руководстве” очень уж сладка, тогда как увольнение с должности директора – это буквально “изгнание из рая”. Где еще ты сможешь из денег, падающих с неба, рисовать самому себе зарплату?!

Так работает путинизм.

Источник: Размышления вольного социолога


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