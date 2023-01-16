Das Erste – возвращение к «нормальной жизни» — в Австрии пообещали отменить все антиковидные меры в течение года

Министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух заявил, что все законы и постановления, принятые для борьбы с распространением коронавируса, будут отменены в стране уже в этом году, пишет Das Erste. С австрийцев будет снята обязанность сообщать о заражении коронавирусной инфекцией. Как отмечает издание, масочный режим всё ещё действует в венском общественном транспорте, а перед посещением больниц жители столицы по-прежнему обязаны сдавать ПЦР-тесты.



AP

Все законы и постановления, принятые для борьбы с распространением коронавируса, будут отменены в Австрии уже в этом году. Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух. По словам политика зелёных, страна должна вернуться к «нормальной жизни». Это означает, что с граждан будет снята обязанность сообщать о заражении коронавирусной инфекцией, пишет Das Erste.

По словам министра, новая масштабная волна коронавируса в Китае не представляет серьёзной угрозы для Австрии: «Мы приняли необходимые меры предосторожности. В настоящее время я не вижу признаков серьёзной опасности». Однако мониторинг сточных вод продолжится. Австрия проверяет сточные воды со всех самолётов, прибывающих из Китая, на наличие новых штаммов коронавируса.

Министр здравоохранения не верит, что коронавирус исчезнет, ​​но считает, что Австрия хорошо подготовлена: «У нас есть вакцины, у нас есть лекарства, мы отслеживаем штаммы». Население достигло высокого уровня иммунизации, написал Раух на странице в Twitter.

Во всех федеральных землях Австрии действуют разные правила, связанные с пандемией коронавируса. Вдали от Вены едва ли можно ощутить действие каких-либо антиковидных мер. По словам Рауха, требование ношения масок в общественном транспорте, которое всё ещё действует в Вене, скоро будет отменено.

В остальной части страны масочный режим был отменён ещё летом. При посещении учреждений здравоохранения и домов престарелых ношение респиратора FFP2 в настоящее время по-прежнему является обязательным. Кроме того, перед нанесением визита в подобные учреждения в Вене посетители обязаны сдать ПЦР-тест.

Венский городской сенат проводит более строгую политику в отношении коронавируса, чем федеральное правительство Австрии. Министр здравоохранения уверен, что Вена примет единые федеральные правила. Он намерен обсудить это в ближайшие дни. Раух предполагает, что все общеавстрийские меры будут отменены ещё в первом полугодии.

Стратегию тестирования населения также планируется скорректировать: с середины года бесплатные ПЦР-тесты будут сдавать только те, у кого проявляются симптомы заболевания. «Тестировать будут тех, кто болен», — заявил Раух.

Кроме того, министр пообещал, что извлечёт уроки из последних нескольких лет и внесёт поправки в закон об эпидемиях, который «не подходит для борьбы с пандемией», передаёт Das Erste.