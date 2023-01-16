DT – Индия открыла российской нефти «чёрный ход» в Великобританию

Российские нефтепродукты, несмотря на антироссийские санкции, поступают в Великобританию через Индию, передаёт The Daily Telegraph. Такая цепочка поставок вполне законна по правилам Великобритании, однако в стране опасаются, что это подрывает все усилия Лондона по ограничению финансирования Москвы.



АР

Индия стала «чёрным ходом» для российской нефти в Великобританию, подорвав все усилия Лондона по ограничению финансирования Москвы, пишет The Daily Telegraph.

Согласно данным торговли, британские покупатели энергоносителей увеличили импорт с крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Индии, который сам увеличил импорт сырой нефти из России. Это говорит о том, что в Великобритании заменили часть импорта непосредственно из РФ на импорт с заводов, перерабатывающих российскую нефть, косвенно поддерживая потоки российских энергоресурсов.

В частности, нефтеперерабатывающий завод Jamnagar на западном побережье Индии импортировал 215 партий сырой нефти и мазута из РФ в течение 2022 года, что в четыре раза больше по объёму, чем он закупил в 2021 году. При этом с начала российской спецоперации на Украине Великобритания импортировала из Jamnagar 29 партий, то есть 10 миллионов баррелей, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, по сравнению с семью партиями, или 4 миллионов баррелей, в 2021 году.

Среди компаний, закупавших дизельное топливо и другие продукты нефтепереработки на индийском заводе, — Shell, BP, Trafigura, PetroChina и Essar.

Нефтеперерабатывающие заводы, как правило, импортируют нефть из нескольких источников и смешивают топливо, то есть сырая нефть из России, скорее всего, использовалась для производства дизельного топлива, экспортируемого из Индии в Великобританию.

Такая цепочка поставок вполне законна по правилам Великобритании, однако эти данные вызвали опасения, что усилия страны по перекрытию денежных потоков в Россию подрываются.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что компании «используют слабые места в режиме санкций». Он призвал Лондон закрыть «лазейки, которые подрывают поддержку Украины».

«До конфликта индийские нефтеперерабатывающие предприятия довольно редко перерабатывали российскую нефть. Сейчас примерно каждый пятый баррель сырой нефти, которую они перерабатывают, является российским, — приводит издание слова эксперта компании Wood Mackenzie Алана Гелдера. — Большая часть дизельного топлива, которое они производят сейчас, будет основана на российской сырой нефти».

Гелдер также отметил, что сейчас индийский экспорт в Европу вырос, так как там из-за российской спецоперации на Украине стало не хватать дизельного топлива, в связи с чем цены на него выросли.

По словам эксперта Facts Global Energy Стива Сойера, Индия и Китай «экспортируют дизельное топливо — и часть его будет поступать из России». Он подчёркивает, что западные ограничения на российскую нефть не были направлены на полное прекращение экспорта российской нефти, так как она важна для мирового рынка.

В британском правительстве заявили, что в свете украинского конфликта Лондон «предпринял шаги, чтобы прекратить весь импорт российского ископаемого топлива, включая запрет на поставки нефти и нефтепродуктов». Там отметили, что импортёры должны быть в состоянии предоставить доказательства того, что товары не российского происхождения, пишет The Daily Telegraph.