 

Командир спецназа «Троя» Новиков: ВСУ отправляют артиллерийские системы производства США на ремонт в Польшу

16.01.2023, 2:24, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

Новиков рассказал, что попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые заточены больше под технику времен СССР, оказались малоэффективны, поэтому американские гаубицы М777 в случае поломки везут на ремонт в Польшу. Он добавил, что все вооружение, которое в Украине не могут ремонтировать из-за дороговизны или нехватки кадров, или какого-то специального оборудования натовского образца, везут в Польшу, в Украине базы для ремонта не разворачивают, передает ТАСС.

Новиков отметил, что климатические условия в Украине – в той ее части, которая ближе к России, – зимой достаточно многогранные: бывают серьезные морозы, грязь, сырость и очень серьезные температурные колебания, в результате техника ВСУ производства стран НАТО часто не выдерживает и выходит из строя. В то же время, как заметил командир «Трои», наша техника (стоящая на вооружении ВС РФ) проверенная, отшлифованная и работает стабильно.

В минувшую пятницу стало известно о массовой переброске американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Двумя днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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