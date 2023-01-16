Президент Хорватии Миланович: США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине
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США и НАТО ведут опосредованную войну против РФ на Украине, выразил уверенность президент Хорватии Зоран Миланович.
Президент Хорватии, слова которого приводит The Croatian News Agency HINA, выразил уверенность, что Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против РФ с помощью Украины, передает ТАСС.
Миланович также отметил, что не видит смысла в санкциях против Москвы, назвав сам факт их введения абсурдом, так как санкции не сломили даже Слободана Милошевича.
Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что украинский конфликт по всем своим свойствам является третьей мировой войной.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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