 

Церемония прощания с Инной Чуриковой перенесена в храм Христа Спасителя

16.01.2023, 1:00, Новости дня
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Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой перенесена в храм Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе «Ленкома».

В пресс-службе РИА «Новости» сообщили, что прощание состоится в храме Христа Спасителя по решению семьи Чуриковой. Церемония пройдет в верхней церкви храма 17 января в 11.00. Гражданской панихиды в театре не будет.

Кроме того, Инна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни от остановки сердца, отмечалось, что прощание с ней состоится в театре «Ленком» во вторник. Также изначально сообщалось, что Инна Чурикова будет похоронена 17 января на Троекуровском кладбище в Москве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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