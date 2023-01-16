Церемония прощания с Инной Чуриковой перенесена в храм Христа Спасителя
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Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой перенесена в храм Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе «Ленкома».
В пресс-службе РИА «Новости» сообщили, что прощание состоится в храме Христа Спасителя по решению семьи Чуриковой. Церемония пройдет в верхней церкви храма 17 января в 11.00. Гражданской панихиды в театре не будет.
Кроме того, Инна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни от остановки сердца, отмечалось, что прощание с ней состоится в театре «Ленком» во вторник. Также изначально сообщалось, что Инна Чурикова будет похоронена 17 января на Троекуровском кладбище в Москве.
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