 

Первый заместитель госсекретаря СБ Белоруссии Муравейко анонсировал в республике учения территориальной обороны

16.01.2023, 1:00, Новости дня
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В первом квартале 2023 года в Белоруссии запланировано проведение учений территориальной обороны, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

Как отметил чиновник в интервью телеканалу СТВ, такие учения проводились и будут проводиться, причем ближайшие пройдут уже в первом квартале 2023 года. Он сообщил, что в рамках этих мероприятий планируется призвать взрослое поколение для участия в вопросах территориальной обороны. Первый заместитель госсекретаря СБ Белоруссии заверил, что подразделения территориальной обороны республики готовы защищать свой родной дом, свою Родину, причем готовы не только физически, но и морально, духовно, передает РИА «Новости».

Муравейко пояснил, что такие учения проходят, чтобы поднять навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий поменялись.

Ранее в Совете безопасности Белоруссии заявили о готовности республики к любым провокационным действиям со стороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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