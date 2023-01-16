Первый заместитель госсекретаря СБ Белоруссии Муравейко: Совместные с ВС РФ летные учения носят оборонительный характер

Запланированные на следующую неделю белорусско-российские летные учения носят оборонительный характер, будут отрабатываться разведка, отражение нападения, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

Муравейко рассказал в интервью телеканалу СТВ, что предстоящие совместные с ВС РФ учения – это комплекс мероприятий по подготовке авиации РФ и Белоруссии к выполнению соответствующих боевых задач. По словам чиновника, для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Белоруссии, где плечом к плечу или крылом к крылу будут действовать авиационные воинские части российских и белорусских подразделений, передает РИА «Новости».

Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций. По словам Муравейко, учения проводятся в плановом порядке, поэтому вся истерия – это всего лишь надуманный шаг, чтобы лишний раз привлечь внимание к несуществующей проблеме.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что подразделения ВКС РФ прибыли в республике для участия в совместном летно-тактическом учении. В пятницу в МИД заявляли, что совместные учения РФ и Белоруссии призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, к чему готовятся военные РФ и Белоруссии.

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