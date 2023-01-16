От оранжевого до синего: какие трендовые цвета делают образ модным
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Зимой может быть достаточно сложно вставать с кровати и что-то делать. Многие зимой предпочитают носить черные, белые и серые наряды, которые выглядят мрачно и немного скучно.
Однако, чтобы несколько разнообразить свой внешний вид и сделать его более ярким и притягательным, можно добавить в свой наряд захватывающие цвета. Это поможет привнести немного веселья даже в самые дождливые дни.
Яркие вещи помогут создать красивый контраст с классическими нейтральными вещами. Вот некоторые цвета, которые отлично будут смотреться в гардеробе.
Зеленый
Широкий спектр оттенков от более мягких пастельных до темно-зеленых позволяет легко вписать такой цвет в совершенно любой гардероб.
Кроме того, их легко сочетать с основными нейтральными оттенками.
Апельсин
Оранжевый является отличным цветом, чтобы попробовать что-то новое и оригинальное.
Он не только отлично смотрится с классическим белым и черным, но также эффектно сочетается с темно-синими или же с денимом.
Синий
Это красивый, сдержанный и благородный цвет, который поможет добавить создаваемому образу нотку элегантности.
Темные и насыщенные тона помогают сделать внешний вид шикарным. Если хочется чего-то более интересного, то стоит обратить внимание на кобальтовый цвет. Есть множество красивых и интересных вещей, представленных в этом цвете. Такие наряды всегда будут в моде.
Коричневый
Несмотря на то, что коричневый не совсем яркий цвет, который часто упускают из виду, однако, стоит добавить его в свой гардероб.
Он настолько же элегантный, как и классический черный. Коричневый цвет хорошо сочетается с различными яркими оттенками, а также с пастельными тонами.
Желтый
Желтый на протяжении длительного времени считался сложным для ношения, однако, на самом деле это не так.
Горчичные тона отлично подходят для холодного сезона и помогает придать образу особый стиль, гламур и притягательность. Если хочется выглядеть ярко, стоит выбрать для себя более смелые оттенки. Такие цвета станут самым настоящим трендом 2023 года.
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