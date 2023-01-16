От оранжевого до синего: какие трендовые цвета делают образ модным

Зимой может быть достаточно сложно вставать с кровати и что-то делать. Многие зимой предпочитают носить черные, белые и серые наряды, которые выглядят мрачно и немного скучно.

Однако, чтобы несколько разнообразить свой внешний вид и сделать его более ярким и притягательным, можно добавить в свой наряд захватывающие цвета. Это поможет привнести немного веселья даже в самые дождливые дни.

Яркие вещи помогут создать красивый контраст с классическими нейтральными вещами. Вот некоторые цвета, которые отлично будут смотреться в гардеробе.

Зеленый

Широкий спектр оттенков от более мягких пастельных до темно-зеленых позволяет легко вписать такой цвет в совершенно любой гардероб.

Кроме того, их легко сочетать с основными нейтральными оттенками.

Апельсин

Оранжевый является отличным цветом, чтобы попробовать что-то новое и оригинальное.

Он не только отлично смотрится с классическим белым и черным, но также эффектно сочетается с темно-синими или же с денимом.

Синий

Это красивый, сдержанный и благородный цвет, который поможет добавить создаваемому образу нотку элегантности.

Темные и насыщенные тона помогают сделать внешний вид шикарным. Если хочется чего-то более интересного, то стоит обратить внимание на кобальтовый цвет. Есть множество красивых и интересных вещей, представленных в этом цвете. Такие наряды всегда будут в моде.

Коричневый

Несмотря на то, что коричневый не совсем яркий цвет, который часто упускают из виду, однако, стоит добавить его в свой гардероб.

Он настолько же элегантный, как и классический черный. Коричневый цвет хорошо сочетается с различными яркими оттенками, а также с пастельными тонами.

Желтый

Желтый на протяжении длительного времени считался сложным для ношения, однако, на самом деле это не так.

Горчичные тона отлично подходят для холодного сезона и помогает придать образу особый стиль, гламур и притягательность. Если хочется выглядеть ярко, стоит выбрать для себя более смелые оттенки. Такие цвета станут самым настоящим трендом 2023 года.