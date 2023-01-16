 

Гордеев день: что нельзя делать в праздник 16 января

16.01.2023, 0:30, Разное
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ИСТОРИЯ

В этот день христиане почитают память святого пророка Малахии и мученика Гордия. Пророк Малахия жил в Иудее около V веке до нашей эры во времена наместника Неемии. Тогда после возвращения иудеев из Вавилонского плена был восстановлен Иерусалимский храм. Пророк Малахия обличал людей и церковных служителей за их лицемерие и нечестность по отношению к вере. Он критиковал в людях прелюбодеяние, чародейство, вранье и скупость. Известно, что Малахия предсказал пришествие Мессии.

Святой мученик Гордий появился на свет в III веке нашей эры на территории нынешней Турции. Его отец и мать были верующими людьми и свято чтили каноны христианства. В начале IV века Гордий служил в армии и во времена гонений на христиан проявил себя как герой. Он открыто защищал христиан, за что и поплатился жизнью. Его схватили и отрубили ему голову.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Считается, что в этот день Святок бушует всякая нечисть. При этом ее можно легко угомонить с помощью веры, поэтому такой церковный праздник особенно эффективен для снятия порчи и сглаза.

В Гордеев день люди проводили различные ритуалы, которые защищали скот от нечисти. Чтобы ведьмы не нарушили хозяйство и не пробрались в хлев, над воротами ставили свечку, а у порога выстилали осиновые ветки. Домашний скот в этот день особенно берегли.

Если на небе светит месяц, жди сильных морозов. Какая на дворе стоит погода, такое будет и начало весны. Если в этот день погибло домашнее животное.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 16 ЯНВАРЯ

В этот православный праздник самым опасным грехом считается гордыня и лицемерие. Люди верили, что горделивые и зазнайки в этот день могут поплатиться и потерять все нажитое. Нельзя в этот православный праздник работать после захода солнца.


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