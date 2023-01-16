Мнение: Новое массовое убийство в Днепре

“На девятиэтажный жилой дом в Днепре упала ракета, которую пытались сбить, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. В результате обрушился подъезд, погибли по меньшей мере 20 человек. Пострадали еще 73 жильца дома, около 40 человек остаются пропавшими без вести. 14 января в большинстве областей Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове и других городах” (Газета.ру).

Ну вот что тут скажешь? Что вообще говорить по поводу этого откровенного террора, который продолжается уже несколько месяцев? Разве что личное ощущение – я сам живу в девятиэтажке, в примерно таком же доме, только в Москве. Типовое советское строительство. Мой подъезд, стало быть, сложился бы точно так же. Наверно, и погибших было бы столько же или больше. Понятно лишь, что в случае такого вот “складывания подъезда” у меня, живущего на 9 этаже, было бы меньше всего шансов.

Но и хорошо. Когда у нас станут объявлять воздушную тревогу – ни в какое бомбоубежище не побегу. Заслужили – поделом. Надоело ощущать себя мерзкой тварью вместе со всеми дорогими согражданами.

UPD. Только что услышал по радио: “Президент России направил соболезнование президенту Непала в связи с крушением авиалайнера”.