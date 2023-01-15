Das Erste – Лондон угрожает последствиями — в Иране казнили экс-замминистра обороны по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании

В Иране казнили бывшего заместителя министра обороны Алиреза Акбари, признанного виновным в шпионаже, пишет Das Erste. Утверждается, что Акбари, который имел двойное ирано-британское гражданство, работал на разведывательную службу MI6 и передал ей важную информацию в обмен на деньги. Теперь Лондон угрожает Тегерану последствиями.



AP

В Иране приведён в исполнение смертный приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны Алиреза Акбари, признанного виновным в шпионаже, пишет Das Erste со ссылкой на иранские СМИ.

Утверждается, что Акбари, который имел двойное ирано-британское гражданство, работал на британскую секретную разведывательную службу MI6 и передал ей важную информацию в обмен на деньги. Его обвинили в «коррупции» и «подрыве внутренней и внешней безопасности страны путём разглашения информации».

После казни Великобритания угрожает Ирану последствиями. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал на странице в Twitter, что он потрясён. «Это был бессердечный и трусливый поступок, совершённый варварским режимом, который не уважает права человека своего собственного народа». Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что этот «жестокий поступок» должен иметь последствия.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила казнь, назвав её «бесчеловечным актом» иранского руководства. «Мы поддерживаем наших британских друзей», — написала она в Twitter.

На видеозаписи, попавшей в распоряжении британских СМИ в среду, Акбари рассказывает, что признался в преступлениях, которых не совершал, после жестоких пыток. Ранее Великобритания призвала Иран остановить казнь. Министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли заявил, что приговор был вынесен по «политическим мотивам».

В четверг иранские СМИ сообщили, что Акбари причастен к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020 году. Также они опубликовали видеозапись, на которой Акбари заявляет, что не причастен к убийству. Однако, по его словам, о Фахризаде его расспрашивал один британский шпион.

Акбари руководил частным аналитическим центром. Он был близок к Али Шамхани, секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана и экс-министру обороны страны, но не появлялся на публике с 2019 года. По мнению некоторых обозревателей, смертный приговор, вынесенный Акбари, может также указывать на борьбу за власть внутри иранского аппарата безопасности.

В 1988 году Акбари, тесно сотрудничая с наблюдателями ООН, отвечал за соблюдение режима прекращения огня, положившего конец восьмилетней ирано-иракской войне, пишет Das Erste.