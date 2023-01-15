В США указали на ошибки НАТО в отношении Москвы

НАТО совершила множество ошибок, которые по итогу привели к украинскому конфликту, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.

Филлипс пишет, что истоки кризиса можно обнаружить в итоговом коммюнике саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве, приводит статью РИА «Новости».

Автор указывает, что беспокойство Москвы усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот в Киеве. После этого у альянса возникало много возможностей помешать России.

Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.

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