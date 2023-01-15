 

В США указали на ошибки НАТО в отношении Москвы

15.01.2023, 22:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

НАТО совершила множество ошибок, которые по итогу привели к украинскому конфликту, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.

Филлипс пишет, что истоки кризиса можно обнаружить в итоговом коммюнике саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве, приводит статью РИА «Новости».

Автор указывает, что беспокойство Москвы усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот в Киеве. После этого у альянса возникало много возможностей помешать России.

Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.20 / Экс-глава минздрава Бразилии – антинаучная реакция Болсонару на коронавирус довела страну до катастрофы

22.04.21 / Кремль разъяснил порядок выплат неполным семьям с детьми

10.01.22 / Минобороны показало видео возвращения из Казахстана россиян

26.07.22 / Сбербанк подал иск на 405 млн долларов к своей дочке на Украине

01.12.21 / Подросток застрелил троих учащихся американской школы в штате Мичиган

05.10.21 / В Поморье и Иркутской области проходят испытания системы мониторинга лесов при помощи беспилотников

25.01.21 / Буксиры Одесского порта отдали в аренду в два раза дешевле, чем предлагал бизнес – экс-директор

24.03.21 / Основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за $2,9 млн

23.10.22 / Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел города Золотое и поселка Новоайдар в ЛНР из американской РСЗО HIMARS

11.10.20 / Путин оценил работу АПК в сложных условиях в связи с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика