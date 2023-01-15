 

Глава МИД Сербии: Конфликт в Украине по всем своим свойствам является третьей мировой войной

15.01.2023, 22:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил мнение, что украинский конфликт по всем своим свойствам является мировой войной.

Отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта в Украине как мировой войны, Дачич сообщил в интервью изданию Politico, что по всем своим свойствам это мировая война, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Он также выразил мнение, что практически весь мир занимает ту или иную сторону, существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей обеих сторон конфликта. При этом Дачич отметил, что Сербия избегает участия в таких группах, передает ТАСС.

Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил, что на Сербию оказывается постоянное давление с целью приведения внешней политики страны в соответствие с политикой ЕС. Однако Дачич подчеркнул, что Белград не намерен пересматривать свою позицию относительно санкций против РФ. При этом чиновник добавил, что вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от национальных и государственных интересов Сербии.

Напомним, в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.20 / Chery выпустит новый электрокар с алюминиевым кузовом от Pininfarina

26.01.21 / В Украине с 2022 года техосмотр транспорта должен стать обязательным — Криклий

10.03.21 / В больнице Хмельницкой области произошел пожар. Эвакуировали семь пациентов и 16 работников медучреждения

23.03.21 / “России нужен скандал”. Политолог Павловский объяснил, почему Москва попадает в политические истории

08.12.21 / BFM TV – «это катастрофа» — во Франции на месяц закрыли все дискотеки, владельцы клубов возмущены

22.05.22 / Экс-советник Госдепа обвинил Турцию в разрушении «консенсуса» по России

20.01.22 / Резников: США, Британия и европейские партнеры могу сделать больше для нашей обороны. Но санкции против РФ нужно вводить до вторжения в Украину

12.02.21 / «Возмутительные» слова Штайнмайера о «Северном потоке — 2» обрадовали Варшаву

07.06.21 / Байден заверил Зеленского в гарантиях безопасности по “Северному потоку – 2” и обещал, что позицию Украины учтут на саммите НАТО – ОП

24.07.22 / Экс-главу СБУ по «Автономной Республике Крым» обвинили в «сдаче юга Украины»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика