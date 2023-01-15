Глава МИД Сербии: Конфликт в Украине по всем своим свойствам является третьей мировой войной

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил мнение, что украинский конфликт по всем своим свойствам является мировой войной.

Отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта в Украине как мировой войны, Дачич сообщил в интервью изданию Politico, что по всем своим свойствам это мировая война, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Он также выразил мнение, что практически весь мир занимает ту или иную сторону, существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей обеих сторон конфликта. При этом Дачич отметил, что Сербия избегает участия в таких группах, передает ТАСС.

Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил, что на Сербию оказывается постоянное давление с целью приведения внешней политики страны в соответствие с политикой ЕС. Однако Дачич подчеркнул, что Белград не намерен пересматривать свою позицию относительно санкций против РФ. При этом чиновник добавил, что вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от национальных и государственных интересов Сербии.

Напомним, в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.

—