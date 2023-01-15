Про Чурикову – Личное мнение

Когда уходят талантливые люди, становится очень грустно. Вчера умерла актриса Инна Чурикова.

Да, она была уже немолода. Прожила долгую жизнь и реализовала себя. Много было ролей, Чурикова раскрылась зрителю, а не умерла в забвении.



Фото: Соцсети

Что меня удивило?

Не бывает наверное так, чтобы все тебя любили. Особенно, когда у тебя всё хорошо — и в профессиональном плане, и в личном.

У Чуриковой было именно так — роли, любовь зрителя, всё хорошо с мужем.

И я не увидела ни одного комментария от завистников. Да и есть ли они — эти завистники? Все искренне скорбят.

Может быть, это и есть хорошо прожитая жизнь? Прожитая так, как и надо её прожить?

Это и реализация себя, своего таланта, данного Б-гом, и отсутствие осуждения, злорадства, зависти. И чувства, что мы все понесли утрату.

Думаю, что так и есть. Так и нужно. Кто знает?

—