Sky News – Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2

Правительство премьер-министра Великобритании Риши Сунака объявило о том, что поставит Украине 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, передаёт Sky News. В посольстве РФ в Великобритании назвали передачу танков Challenger 2 Украине свидетельством «всё более очевидного участия Лондона в конфликте».



АР

В правительстве Великобритании заявили, что «в ближайшие недели» передадут Украине эскадрилью танков Challenger 2, что стало первым случаем, когда западная страна пообещала предоставить Киеву танки, пишет Sky News.

В субботу после телефонного разговора между премьер-министром Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит объявили о том, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, на Украину направят около 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Как напоминает Sky News, танки Challenger 2 находятся на вооружении с 1994 года, они весят 62,5 тонны и вооружены 120-миллиметровой нарезной пушкой и 7,62-миллиметровым пулетмётом. В общей сложности у Великобритании есть 227 таких танков, многие из них не могут быть развёрнуты, а 14 танков, которые будут отправлены в Киев, будут сопровождаться боеприпасами, запасными частями и возможностью технического обслуживания.

Согласно объявлению, уже в ближайшие дни Великобритания начнёт обучение украинских вооружённых сил использованию передаваемых танков и артиллерийских установок. Ожидается, что в понедельник министр обороны Бен Уоллес выступит с более подробной информацией.

Кроме того, на этой неделе Уоллес отправится в Эстонию и Германию для обсуждения усилий НАТО по оказанию помощи Украине, а министр иностранных дел Джеймс Клеверли с той же целью отправится в США и Канаду.

По словам официального представителя Даунинг-стрит, предоставление танков и артиллерийских установок должно помочь обеспечить «победу Украины в этой войне».

«Премьер-министр чётко понимает, что долгая и статичная война отвечает исключительно целям России. Именно поэтому в ближайшие дни и недели он и министры будут проводить обсуждения с нашими союзниками по всему миру, чтобы усилить давление на Путина и обеспечить лучшее будущее для Украины», — приводит Sky News слова пресс-секретаря.

После телефонного разговора с Сунаком в субботу Зеленский поблагодарил Великобританию за «непробиваемую» поддержку военных усилий его страны. «Всегда сильная поддержка Великобритании стала непробиваемой и готова к вызовам. В разговоре с премьер-министром я поблагодарил за решения, которые не только укрепят наши возможности на поле боя, но и послужат правильным сигналом для других партнёров», — отметил президент Украины.

Как отмечается на сайте телеканала, есть вероятность, что после объявления о передаче танков Challenger 2 и другие союзники Украины последуют примеру Великобритании. Речь прежде всего идёт о Германии и танках Leopard 2, которые производятся в гораздо большем количестве и используются несколькими другими европейскими странами. Польша и Финляндия уже заявили о готовности поставить Киеву свои танки Leopard 2, но для этого необходимо получить разрешение Берлина.

Впрочем, в посольстве РФ в Лондоне заявили, что это решение британского правительства будет способствовать лишь затягиванию украинского конфликта и приведёт к увеличению числа жертв, в том числе среди мирных жителей. Там также назвали его свидетельством «всё более очевидного участия Лондона в конфликте».

«Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», — добавили в российском дипломатическом представительстве.