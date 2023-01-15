 

Считай, добилась идеала, коль замужем за одеялом!

15.01.2023, 22:12, Разное
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Кто из вас, положа руку на сердце, может отречься от любви к своей удобной постели, мягкому теплому одеялу? В этом убежище всегда можно согреться и укрыться от бед и напастей, горестей и печалей.

Вот и Паскаль Селлик рассказала в интервью, что влюбилась в свое одеяло буквально «с первого взгляда». Причем настолько, что решила выйти за него замуж. Связав себя узами брака с верным пуховым другом, она призналась, что это «самые значимые отношения, которые у нее когда-либо были».

И это при том, что Паскаль вовсе не одинока: у нее есть бойфренд. Парень «очень гордится» ею и не ревнует к одеялу, с которым женщину связывают узы «верной дружбы».

Паскаль Селлик — художница, а потому ей не чужда некоторая демонстративность. В данном случае это вылилость в настоящий арт-проект: в 2019 году она устроила в Эксетере для своего верного спутника «открытую свадебную церемонию», приурочив сие событие ко Дню святого Валентина.

На свадьбу со своим «единственным» одеялом «новобрачная» пригласила представителей общественности и свою семью. Не забыла и бойфренда, коему предстояло засвидетельствовать этот момент. Все гости были на торжестве в халатах и ​​комбинезонах.

В программе ITV «Этим утром» она объяснила свои отношения с одной из постельных принадлежностей тем, что в одинокие времена это одеяло дарило ей тепло и комфорт. Обнимая его, женщина сказала, что в между ними нет сексуальности, это просто как дружба:

«У меня раньше были другие одеяла, но я всегда верна этому: оно дает мне тепло и комфорт, оно всегда со мной, когда грустно и радостно».

На вопрос, разделит ли с ней бойфренд Джонни это одеяло, Паскаль ответила:

«Джонни, мой парень, понимает, что я выхожу замуж за пуховое одеяло из-за искусства. И  у нас действительно любящие отношения. Он не ревнует меня к моему пуховому одеялу, на самом деле он очень гордится мной.

После церемонии она рассказала Би-би-си:

«Я попала на это выступление, чтобы немного отпраздновать любовь к себе, заботу о себе и самооценку в День святого Валентина.

Паскаль уточнила, почему она выбрала именно эту дату для свадьбы с одеялом:

«Потому что день святого Валентина может быть немного грустным для людей, которые не состоят в отношениях. Мы хотели подчеркнуть: «позаботьтесь о себе, проведите день в пуховых одеялах и просто будьте в порядке». Вам не нужно быть в отношениях, чтобы чувствовать себя любимыми».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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