Мнение: Слабоумие и отвага

Как в анекдоте про скорпиона, который уговаривает черепаху во время наводнения перевезти его на другой берег, “а то утону!” Жалобно так уговаривает, но черепаха ни в какую, “ты же меня ужалишь!” Однако скорпион продолжает канючить, “ты что, я же не дурак, зачем мне тебя жалить, я ведь тогда сам погибну, ну пожалуйста, ну очень-очень надо…” Черепаха наконец соглашается – ладно, давай. Плывут через реку, где-то на середине скорпион не выдерживает – и жалит черепаху.

И вот оба тонут, черепаха в предсмертной тоске спрашивает – “Ну как же так, зачем??” А скорпион горестно отвечает – “Вот такое я говно…” И тоже идет ко дну.

Чем-то оно похоже на вчерашний обстрел Украины ракетами – накануне, буквально за неделю до Раммштайна – очередной встречи представителей государств – союзников, по поводу военной помощи Украине. РФ как нарочно демонстрирует, ЗАЧЕМ Украине надо давать оружие: чтобы не было террористических обстрелов, чтобы не гибли мирные граждане. “Дорого яичко к Христову дню”.

Прямо-таки выпрашивают, чтобы Украине дали танки и тяжелое вооружение. Видимо, по принципу гунна Аллариха – “чем гуще трава, тем легче косить”.

Ну-ну. “Вот такое я говно” – девиз нынешней РФ.