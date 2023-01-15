Названы сроки запуска белорусско-российского спутника зондирования Земли

Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, сообщил директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.

Золотой отметил, что ставится задача сделать запуск быстрее. Он пояснил, что многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие, но 90% комплектующих сегодня – отечественные, передает РИА «Новости».

По его словам, аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 см против разрешения 2 метра, который имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник.

Ранее Белоруссия заявила о желании участвовать в космической программе России.

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