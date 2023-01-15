 

Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным

15.01.2023, 21:25, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».

Турецкий лидер подчеркнул, что «пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», передает РИА «Новости».

Также Эрдогае напомнил о предложении российского лидера бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам.

Напомним, Турция рассказала, что в ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках «зерновой сделки» поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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