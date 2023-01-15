 

Столтенберг предположил, что на встрече в Рамштайне будет объявлено о новом оружии для Киева

15.01.2023, 21:25, Новости дня
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, на встрече контактной группы по поддержке Украины в Рамштайне 20 января будет объявлено о новых вооружениях для Киева.

Он также поприветствовал решение США и Германии по отправке БМП, решение Франции по отправке легких танков, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, вопрос о возможной поставке Киеву танков Leopard 2 «будет одной из тем», которые будут обсуждаться в Рамштайне в присутствии представителей Украины.

«Мы находимся на решающем этапе войны. Мы видим ожесточенные бои». «Может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру», – добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Европейский союз и НАТО должны нарастить уровень поддержки Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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