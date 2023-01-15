 

Инсайдеры поделились информацией о новой модели PlayStation 5

15.01.2023, 21:18, Разное
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Маловероятно, что внешний накопитель новой PlayStation 5 будет работать с PlayStation 5 Digital Edition. Инсайдер Том Хендерсон раскрыл эту информацию в статье для Insider Gaming.

Хендерсон заявил, что образцы были отправлены некоторым инженерам Sony. Хотя он не рассказал никаких подробностей о том, почему накопитель не совместим с базовой моделью PlayStation 5, он упомянул, что это можно было исправить путем обновления прошивки Digital Edition.

Хендерсон также располагает инсайдерской информацией о производительности PlayStation 5. Он утверждает, что она будет работать так же, как и оригинальная PlayStation 5. Только вес и дизайн нового устройства будут другими. Модель 2023 также будет иметь дополнительный разъем USB Type-C для подключения накопителя.

Неизвестно, когда Sony выпустит аппаратное обновление для своей PlayStation 5. Однако, по словам Тома Хендерсона, обновление произойдет в первой половине 2023 года.


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