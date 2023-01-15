Красивая женщина – Личное мнение
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Оксана Самойлова решила показать, как она выглядит в 6 утра, и я даже не знаю, как описать увиденное.
Попробуйте вы:
Фото: Соцсети
Оставим в стороне вопрос, насколько эта фотография реальна, использованы или нет фильтры и ретушь, и поверим Оксанке на слово — фото как есть.
Ну и как вам?
Нет, Оксану не искусали пчёлы. Нет, её не надули, как Знайка — воздушный шар. И нет, с Бузовой по утрам Оксанка не дружит.
Выложив это фото, Самойлова уверена, что и в 6 утра она — красотка. И действительно, она мало чем отличается от себя же в 6 часов вечера.
А то, что щёки вот-вот треснут, так это красота такая — не из дешёвых, много средств вложено. Зато почти все морщины растянулись, а щи, может быть, и не треснут. Как знать? Тут не угадаешь.
Лоб без морщин, словно Самойлова никогда не морщит его в раздумьях. Носик хороший, а брови — пусть и немного редкие, но выдающиеся. Волосики, правда, жидковаты, но это проблема решаемая. Зато губы такие, что Джиган не удержится, чтобы не поцеловать жену.
Красивая Оксанка женщина. Даже в 6 утра. Неудивительно, что и Решетова с Успенской хотят быть такими же красивыми.
А вам нравится? Вот только честно!
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Источник: Лена Миро
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