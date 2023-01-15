WT – в офисе конгрессмена-демократа Адама Шиффа просили Twitter удалить карикатуру на Байдена во время выборов-2020

Из новой партии так называемых файлов Twitter выяснилось, что сотрудники аппарата конгрессмена Адама Шиффа во время прошлых президентских выборов в США обращались к руководству соцсети с настойчивыми просьбами удалить карикатурное изображение Джо Байдена, опубликованное на странице Дональда Трампа, пишет The Washington Times. По данным газеты, в Twitter, впрочем, блокировать публикацию отказались, сославшись на то, что она носила исключительно юмористический характер.



AP

Подчинённые члена палаты представителей США от Демократической партии Адама Шиффа во время прошлых президентских выборов в стране пытались убедить руководство Twitter удалить публикацию с карикатурным изображением тогда ещё кандидата Джо Байдена, размещённую на странице его соперника Дональд Трампа в этой соцсети, пишет The Washington Times. По информации издания, об этом стало известно из очередной порции «файлов Twitter», публикация которых началась после приобретения компании миллиардером Илоном Маском.

Как подчёркивается в материале WT, помощники Шиффа, занимавшего в ту пору пост председателя комитета палаты представителей по делам разведки, сначала получили отказ: представители Twitter констатировали, что «любой разумный наблюдатель» без труда заметит, что изображение, которое представляло собой обработанную в графическом редакторе фотографию Байдена, которому нарисовали «скорченное лицо» и высунутый язык, явно было отретушировано «с целью пошутить» — а потому не может трактоваться как контент, нарушающий правила платформы.

Чиновники, впрочем, проявили настойчивость: один из аппаратчиков Шиффа попытался надавить на менеджеров Twitter, предупредив, что, отказываясь запрещать подобную карикатуру, они открывают ящик Пандоры. «С тем, что она не нарушает указанные нами правила, мы согласиться готовы, но у нас есть опасения по поводу того, куда может привести эта скользкая дорожка, — и мне кажется, что Twitter стоит сделать дополнительные разъяснения, чтобы дать всем понять, что это именно так. Ведь в следующий раз, когда появится такое изображение, оно вполне может оказаться более вредоносным и при этом не настолько очевидно отретушированным», — цитирует The Washington Times электронное письмо помощника Шиффа.

Как напоминает журналист газеты, в пятницу из «файлов Twitter» стало известно, что аппарат Шиффа также пытался убедить руководство Twitter заблокировать аккаунт репортёра сайта RealClearInvestigations Пола Сперри, обвиняя его в том, что он распространяет теории заговора и преследует членов комитета по делам разведки. При этом чиновники отдельно просили удалить любые публикации о комитете. В Twitter в ответ пообещали изучить страницу Сперри на предмет нарушений, карающихся блокировкой, однако подчеркнули, что удаление публикаций, касающихся комитета, не соответствует политике компании.