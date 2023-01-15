Guardian – Турция не примет решение по членству Швеции и Финляндии в НАТО до всеобщих выборов

Разногласия в позициях скандинавских стран и Анкары сохраняются, несмотря на ряд уступок, на которые пошёл Стокгольм, чтобы убедить турецкую сторону принять положительное решение по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пишет The Guardian. Однако Турция вряд ли начнёт рассмотрение этого вопроса до проведения всеобщих выборов, намеченных на май — июнь этого года, пишет автор материала.



AP

Официальные лица из Швеции и Финляндии, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжают оказывать давление на Анкару, от позиции которой будет зависеть вступление североевропейских стран в ряды альянса. В ходе саммита в Мадриде в июне прошлого года страны подписали трёхсторонний меморандум: в частности, скандинавы согласились решить проблему присутствия курдских организаций в Швеции, которые, по мнению турок, связны с признанной ими террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), напоминает The Guardian.

Впоследствии северные страны сняли ограничения на экспорт оружия в Турцию, а шведы даже внесли поправки в свою Конституцию, ужесточив законодательство в вопросах борьбы с терроризмом. В ноябре прошлого года после переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу Столтенберг заявил: «Финляндия и Швеция выполнили свои обязательства перед Турцией. Пришло время приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО». Однако Анкара продолжала настаивать на выдаче ей лиц, потенциально связанных с РПК или с подозреваемым в организации неудачной попытки госпереворота 2016 года Фетхуллахом Гюленом. В начале января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отмечал, что Стокгольм не сможет удовлетворить все требования Турции.

«В этом деле мы не спешим — они же торопятся вступить в НАТО… В принципе, конечно, мы хотели бы видеть их в НАТО при условии, что они выполнят то, о чём мы договорились…Оппозиция будет задавать всевозможные вопросы, и мы не можем рисковать своим политическим капиталом, поскольку в ближайшие три-четыре месяца нас ждут выборы», — цитирует издание Ибрагима Калына, главного советника турецкого лидера. Он напомнил, что Эрдогану необходимо будет направить соответствующий законопроект в парламент, убедив при этом законодателей в необходимости его ратификации.

Ожидается, что выборы состоятся в мае — июне этого года. На них коалиция шести оппозиционных партий будет противостоять эрдогановской Партии справедливости и развития. Среди государств — членов НАТО лишь Турция и Венгрия, которые, помимо прочего, поддерживают отношения с Россией на дофевральском уровне, сообщили, что прежде, чем принять решение о вступлении в альянс новых участников, необходимо дождаться выборов, пишет автор материала.