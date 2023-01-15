 

Не только Киркоров: знаменитые отцы-одиночки

15.01.2023, 20:24, Разное
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Александр Калягин

Исполнитель роли Бабса Баберлея в фильме “Здравствуйте,
я ваша тетя!” рано похоронил первую жену и стал воспитывать малолетнюю дочь
сам. В отличие от Филиппа Киркорова, народный артист РСФСР стал отцом-одиночкой
не по своей прихоти. Впрочем, спустя несколько лет, удача улыбнулась ему —
Александр Калягин вновь женился, избранница подарила ему сына. Сейчас актеру 80
лет, он по-прежнему счастливый папа, а также любимый дедушка.

Леонид Броневой

В судьбе звезды кино “17 мгновений весны”
сложилась похожая ситуация. Супруга скончалась, когда ребенку было всего четыре
года. Леонид Броневой трепетно выполнял отцовские обязанности в ущерб романтическим
увлечениям, путы вдовца он не сбрасывал до последнего — ждал, когда дочь
повзрослеет. Однако наследница поступка не оценила, и в последние годы жизни
отца с ним практически не общалась.

Сергей Лазарев

Популярный в российском шоу-бизнесе певец, как и Филипп
Киркоров, воспитывает в одиночку двоих детей. И неплохо, между прочим,
справляется! Дочка и сын Сергея Лазарева — настоящие ангелочки, которые
переняли у звездного папы только самое лучшее.

Ярослав Сумишевский

Почти два года назад супруга артиста скончалась в результате
ДТП. Похоронив любимую, мужчина выплеснул горе в своем творчестве, не забывая
уделять внимание сыну Мирославу. Мальчику было всего три года, когда мама
умерла. Она умерла за три недели до его дня рождения.

Антон Богданов

Антоха из комедийного сериала “Реальные
пацаны” стал отцом-одиночкой, когда жена закрутила роман с его другом и
коллегой по проекту. После развода артист забрал 10-летнего сына к себе и
положил все силы на то, чтобы ребенок встал на ноги. Богданов поставил крест на
тусовках и шумных гулянках, чтобы проводить больше времени с наследником. А вот
у Филиппа Киркорова явно иной подход – он ни в чем себе не отказывает и даже берет
детей с собой на вечеринки.


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