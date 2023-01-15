Мнение: Буркина-Фасо на стороне России, проблемы парижских рестораторов и газовая бедность пенсионеров

1. Новые власти Буркина-Фасо попросили Россию открыть посольство в Уагадугу, в столице страны. Очередная африканская страна вырвалась из цепких когтей Галльского Петуха, чтобы взять за лапу дружелюбного русского медведя (ссылка).



Читатели прислали мне по этому поводу цитату из иностранного:



Никто в мире не отрезает человеческие головы и не выставляет их в витринах туристам за билет в четыре евро, кроме ИГИЛ и… Франции! (На самом деле ИГИЛ более щедро, чем Франция, потому что выставляет на всеобщее обозрение отрубленные головы бесплатно).



– Франция собрала 400 мусульманских религиозных юристов и обезглавила их мачете во время оккупации Чада в 1917 году, то же самое она сделала во время оккупации Алжира (1830-1962).

– Когда Франция вошла в алжирский город Эль-Агват в 1852 году, она истребила две трети его населения, сжигая его огнем в течение всей ночи.

– Франция провела 17 ядерных испытаний в Алжире в период 1960-1966 годов, в результате которых неустановленное число жертв составило от 27 до 100 тысяч. Последствия испытаний вызывают проблемы и по сей день.

– Когда Франция покинула Алжир в 1962 году, она оставила там по одной мине на каждого человека, 11 миллионов мин!

– Франция оккупировала Алжир в течение 132 лет. Французы уничтожили один миллион алжирцев в первые 7 лет после своего прибытия и полтора миллиона за последние 7 лет, прежде чем были изгнаны Алжирским фронтом национального освобождения в 1962 году.

– Французский историк Жак Горький подсчитал, что общее число убитых Францией в Алжире с момента ее прибытия в 1830 году до отъезда в 1962 году составило 10 миллионов алжирцев.



После того, как вы прочтете этот пост, пожалуйста, дорогой читатель, не забывайте, что Франция является одним из лидеров глобальной кампании по защите прав человека на Украине от российского варварства.

А вот ещё, про Мали. Перевод: «Франция имеет четвёртые по размеру золотые резервы в мире, 2436 тонн стоимостью в 112 млрд долларов. Во Франции нет ни единого золотого рудника.



У Мали, напротив, золота в резервах нет. Зато есть 860 золотых рудников, которые добывают 50 тонн золота каждый год. И есть французы, которые находятся в Мали, чтобы “бороться с терроризмом”».

2. Надпись на картинке: Счет за электроэнергию этого парижского ресторатора увеличился с 1500 до 19’000 евро в месяц. Если учесть, что рестораны обычно малоприбыльны, для многих рестораторов подобное повышение счетов означает разницу между работой в плюс и банкротством. Неприятно, особенно если учесть, что каждый парижский ресторан — это не только французские культурные традиции, зачастую уникальные, но и значительное количество рабочих мест:

3. Начиная с 2022 года рассказы фанатов Запада про «богатых западных пенсионеров» смотрятся не очень убедительно. Всё чаще приходится слышать такие истории (ссылка):

Мама вернулась от нас обратно в Англию.

На следующий день встретила соседку. Та в шоке – ей пришёл месячный счёт за газ. 2500 фунтов, как с куста. Небольшой городок пенсов на Северном море.

Чтобы понять уровень стресса надо знать, что большинство англиков получают социальную пенсию, так как мало кто отчислял дополнительные деньги на пенсионное обеспечение. Это где-​то 160-180 фунтов в неделю. Т. е. 1 месяц отопления – 13 недель выплат.

А зима ещё только до половины добралась.